"Игра престолов" по кошачьи: как сделать Железный трон для своего любимца

Элли Гибсон (Elly Gibson) из Олбани, штат Нью-Йорк, США, сделала для своего 17-летнего царственного кота Артура породы мейнкун картонный Железный трон, вдохновлённый "Игрой престолов".