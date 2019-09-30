Почесать пузико - одно удовольствие: забавные снимки с животными Наверное, не нужно объяснять, как приятно, когда тебя гладят. А когда чешут пузико - это еще приятнее! Только взгляните на эти довольные мордахи самых разных животных - от мала до велика!