Года проходят: как меняются люди с течением времени

Замечательная коллекция фотографий из серии "тогда и сейчас", которая демонстрирует нам, что даже несмотря на разницу в несколько лет и даже десятилетий, существуют неизменные вещи, над которыми время не властно.