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Вторник, 01.10.2019
Милые снимки, которые были смешно испорчены
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Милые снимки, которые были смешно испорчены

Иногда случается, что фотограф планирует снять один сюжет, а получается что-то совсем другое, то, чего он и сам не ожидал увидеть. Для того, чтобы понять, что к чему на этих кадрах, сделанных в неожиданно подходящий момент, нужно очень внимательно к ним приглядеться. И, возможно, даже не один раз. Перед вами подборка именно таких фотографий, которым однозначно удастся вас запутать. Попробуйте понять, как же могли получиться такие снимки.
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