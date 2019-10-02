"Плохо нарисованные животные": забавные карикатуры животных

Что может быть лучше всеобщих любимцев — животных? Только их портреты, нарисованные с особой любовью в стиле очень небрежного минимализма! В Твиттере существует аккаунт под названием "Плохо нарисованные животные" (Poorly drawn animals), где можно найти котиков, собак, уток и даже хомячков, которых умельцы превратили в настоящие карикатуры. В комментариях подписчики, фанаты и случайные зрители утверждают, что аккаунту давно пора поменять имя — ведь по их мнению это шикарные рисунки — и уж точно не плохие. Свои работы "Плохо нарисованным животным" может предложить кто угодно, и если художество одобрят владельцы странички, то оно появится в галерее среди других шедевров!