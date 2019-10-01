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Вторник, 01.10.2019
"В жизни многое может случиться": забавный флешмоб про фильмографии актеров
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"В жизни многое может случиться": забавный флешмоб про фильмографии актеров

Новый фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях вышел лишь 27 сентября, но уже умудрился породить крутой флешмоб. За 2 дня до премьеры в официальном Твиттере "Ирландца" в качестве подогрева интереса к ленте появился коллаж из 4 фотографий героя Де Ниро, на которых он предстаёт в самых разных периодах своей экранной жизни. Твит сопровождала философски звучащая подпись: "В жизни многое может случиться" (A lot can happen in a lifetime). Пользователи соцсети тут же превратили этот пост в шаблон, куда стали вставлять других актёров и кадры из их фильмов. Ну в самом деле, когда ты снимаешься в кино, кого только не приходится играть! Давайте посмотрим, кого актёрская жизнь потрепала сильнее.
Фото: twizz.ru
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