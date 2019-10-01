Легкое инопланетное безумие: юморные комиксы о человеческой жизни Мы настолько часто повторяем привычные будничные действия и фразы, что они кажутся нам совершенно нормальными и нисколечки не необычными. Но вот стоит только поместить их в речь синих инопланетных человечков, как тут же на поверхность всплывает вся их абсурдность и даже комичность. Художник Натан Пайл создаёт комиксы, главные герои которых ведут себя совсем как люди, но выглядят при этом чертовски забавно.