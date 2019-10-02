Совпадения, доказывающие, что мы живем в матрице (Фото)

Один известный фильм рассказывает нам о том, что мы живём в матрице. И это легко доказать, ведь матрица иногда даёт сбои, выдавая то дублированные объекты, то застрявшие в текстурах, то ещё что-нибудь эдакое, от чего хочется протереть глаза, чтобы убедиться, что они не обманывают.