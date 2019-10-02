Курьезные кадры, в реальность которых невозможно поверить Увиденное нами далеко не всегда является тем, чем могло бы быть. В доказательство этого, мы собрали немного курьезных фотографий с запечатленными моментами, в правдоподобность которых поверить очень сложно.