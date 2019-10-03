Настоящий Хогвартс: художественный проект в детской комнате (Фото) Нидерландская художница Индра Спронк (Indra Spronk) со своей дочерью, которая является поклонницей Гарри Поттера, три года назад решила превратить одну стену её комнаты в Хогвартс. То, что начиналось с росписи на одной стене, в какой-то момент вышло из-под контроля и превратилось в художественный проект по обустройству комнаты дочери, который она, наконец, завершила и которым гордится. По словам художницы, несколько приступов вдохновения и затем нелёгкой работы, множество самодельных вещей и несколько поездок в магазины б/у - всё вышло из-под контроля: нет ни одного уголка комнаты, который не был бы превращён в рай для Гарри Поттера, причём, что немаловажно, без огромных затрат на дорогие вещи.