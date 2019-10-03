Знаменитые достопримечательности Великобритании могли бы выглядеть иначе (Фото)

На севере Англии и в Шотландии расположены одни из самых известных зданий, статуй и архитектурных сооружений в Великобритании, а некоторые из них - и в мире. Но что было бы, если бы эти восхитительные сооружения выглядели немного иначе?
Компания TransPennine Express, управляющая региональными и междугородними железнодорожными сообщениями между крупными городами Северной Англии и Шотландии, представила десять знаменитых зданий и культовых достопримечательностей в весьма непривычном образе - если бы они были выполнены в стиле некоторых знаменитых на весь мир художников и архитекторов.
Эдинбург Касл - Антонио Гауди
Конная статуя Веллингтона - Сальвадор Дали
Торговый центр Буллринг & Гранд Сентрал - Густав Климт
Тауэрский мост в Лондоне - Пикассо
Скульптура "Ангел севера" - Леонардо да Винчи
Альберт-док - Энди Уорхол
Мэрия в Лидсе - Марсель Брёйер
Мост Хамбер - Василий Кандинский
Вот такие интересные сооружения представлены в новом дизайне.