Знаменитые достопримечательности Великобритании могли бы выглядеть иначе (Фото)

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На севере Англии и в Шотландии расположены одни из самых известных зданий, статуй и архитектурных сооружений в Великобритании, а некоторые из них - и в мире. Но что было бы, если бы эти восхитительные сооружения выглядели немного иначе?

Компания TransPennine Express, управляющая региональными и междугородними железнодорожными сообщениями между крупными городами Северной Англии и Шотландии, представила десять знаменитых зданий и культовых достопримечательностей в весьма непривычном образе - если бы они были выполнены в стиле некоторых знаменитых на весь мир художников и архитекторов.

Эдинбург Касл - Антонио Гауди