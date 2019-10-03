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Знаменитые достопримечательности Великобритании могли бы выглядеть иначе (Фото)

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Знаменитые достопримечательности Великобритании могли бы выглядеть иначе (Фото)
10:11 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Как могли выглядеть знаменитые достопримечательности Великобритании, если бы их дизайном занимались эти известные художники и архитекторы.

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    На севере Англии и в Шотландии расположены одни из самых известных зданий, статуй и архитектурных сооружений в Великобритании, а некоторые из них - и в мире. Но что было бы, если бы эти восхитительные сооружения выглядели немного иначе?

    Компания TransPennine Express, управляющая региональными и междугородними железнодорожными сообщениями между крупными городами Северной Англии и Шотландии, представила десять знаменитых зданий и культовых достопримечательностей в весьма непривычном образе - если бы они были выполнены в стиле некоторых знаменитых на весь мир художников и архитекторов.

    Эдинбург Касл - Антонио Гауди

  • 2

    Конная статуя Веллингтона - Сальвадор Дали

  • 3

    Кафедральный собор Дарем — Луис Кан

  • 4

    Торговый центр Буллринг & Гранд Сентрал - Густав Климт

  • 5

    Тауэрский мост в Лондоне - Пикассо

  • 6

    Скульптура "Ангел севера" - Леонардо да Винчи

  • 7

    Альберт-док - Энди Уорхол

  • 8

    Мэрия в Лидсе - Марсель Брёйер

  • 9

    Мост Хамбер - Василий Кандинский

  • 10

    Башня Битхама - Ле Корбюзье

    Вот такие интересные сооружения представлены  в новом дизайне.

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Великобритания, Архитектура, Художники, Здания, Достопримечательности, Дизайн, Статуи, Архитекторы, Сооружения.
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