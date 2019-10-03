Не иначе как сверхлюди: персонажи, которые могут уснуть где угодно и как угодно

Есть люди, которые могут уснуть в любое время и в любом месте. И именно о таких людях мы хотим вам рассказать. А точнее, показать, как ловко они умудряются видеть сны!