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Четверг, 10.10.2019
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Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)

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Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
23:27 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Дети - цветы жизни. "Это того стоит..., это того стоит..."

  • 1

    У вас есть дети? Значит, рассматривая эту подборку, вы будете чувствовать себя членом элитного клуба родителей.

  • 2

    Но чтобы ни натворили ваши маленькие проказники, какие бы пакости ни сделали, повторяйте слова "это того стоит" - как заклинание.

    Ведь правда - иметь детей, видеть как они растут - высшее счастье, ради которого стоит потерпеть любые мелкие и не очень неудобства.

  • 3

    А вот еще один забавный случай.

  • 4

    Дети - цветы жизни.

  • 5

    И пусть весь мир подождет.

  • 6

    Только без паники.

  • 7

    К чистоте приучиваемся с детства.

  • 8

    Какой вкусный обед.

  • 9

    Учимся рисовать.

  • 10

    Ребенок познает мир.

  • 11

    Мастер на все руки.

Смех да и только:веские причины не покупать девушкам машины

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Дети, Ребенок, Улыбка, Смех, Веселье, Курьезы.
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