Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)

У вас есть дети? Значит, рассматривая эту подборку, вы будете чувствовать себя членом элитного клуба родителей.
Но чтобы ни натворили ваши маленькие проказники, какие бы пакости ни сделали, повторяйте слова "это того стоит" - как заклинание.
Ведь правда - иметь детей, видеть как они растут - высшее счастье, ради которого стоит потерпеть любые мелкие и не очень неудобства.
А вот еще один забавный случай.
Дети - цветы жизни.
И пусть весь мир подождет.
Только без паники.
К чистоте приучиваемся с детства.
Какой вкусный обед.
Учимся рисовать.
Ребенок познает мир.
Мастер на все руки.