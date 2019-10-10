Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)

У вас есть дети? Значит, рассматривая эту подборку, вы будете чувствовать себя членом элитного клуба родителей.

2

Но чтобы ни натворили ваши маленькие проказники, какие бы пакости ни сделали, повторяйте слова "это того стоит" - как заклинание.

Ведь правда - иметь детей, видеть как они растут - высшее счастье, ради которого стоит потерпеть любые мелкие и не очень неудобства.