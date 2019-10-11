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Брат и сестра: приколы, которые могли выдать только наши родные

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Брат и сестра: приколы, которые могли выдать только наши родные
06:22 Сегодня Телеграф wuzzup.ru Фото: pixabay.com

Отношения между братьями и сестрами.

  • 1

    Отношения между братьями и сестрами - американские горки. То они прекрасны, милы и заботливы, то буйные, громкие и дикие. Если бы все эти взлеты и падения в общении оставались в детстве, так ведь нет же: во взрослой жизни они никуда не исчезают, а просто приобретают иной характер.

    "Сестре на выходных сделали предложение, поэтому я замаскировалась под куст, чтобы запечатлеть этот момент. Между нами год разницы, и почему наши жизни такие разные?"

  • 2

    "Я думал, что вот-вот впервые увижу свою невесту, но вышел мой брат"

  • 3

    "Я собираюсь разыграть свою сестру, сделав поддельный трейлер к 4-му сезону „Очень странных дел“. На самом деле ссылка будет вести на клип Рика Эстли на песню „Never Gonna Give You Up“"

  • 4

    "Моя сестра на свой 3-й день рождения вместо нормальной тематической вечеринки предпочла это"

  • 5

    "Маленькое наблюдение: как люди видят мою сестру и как ее вижу я"

  • 6

    "Она думает, что я веду ее на „Историю игрушек - 4“. На самом деле мы идем на фильм о кукле Чаки"

  • 7

    Держи свои печеньки поблизости, а когда сестра дома - еще ближе

  • 8

    "Никто не просил мою 11-летнюю сестру нарываться"

  • 9

    "Брат решил выместить свою злобу на чем-то, что принадлежит мне"

  • 10

    "Брат откопал где-то костюм Пикачу, и моя собака напала на него"

  • 11

    "Считай, это предупреждение"

  • 12

    "Моя младшая сестра украла мои водительские права и сорвалась в путешествие в Техас. Родители предложили мне взамен попользоваться ее вещами"

Смешные картинки для хорошего настроения

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Семья, Отношения, Улыбка, Смех, Веселье, Приколы, Брат и сестра.
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