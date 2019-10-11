Брат и сестра: приколы, которые могли выдать только наши родные

Отношения между братьями и сестрами - американские горки. То они прекрасны, милы и заботливы, то буйные, громкие и дикие. Если бы все эти взлеты и падения в общении оставались в детстве, так ведь нет же: во взрослой жизни они никуда не исчезают, а просто приобретают иной характер.
"Сестре на выходных сделали предложение, поэтому я замаскировалась под куст, чтобы запечатлеть этот момент. Между нами год разницы, и почему наши жизни такие разные?"
"Я думал, что вот-вот впервые увижу свою невесту, но вышел мой брат"
"Я собираюсь разыграть свою сестру, сделав поддельный трейлер к 4-му сезону „Очень странных дел“. На самом деле ссылка будет вести на клип Рика Эстли на песню „Never Gonna Give You Up“"
"Моя сестра на свой 3-й день рождения вместо нормальной тематической вечеринки предпочла это"
"Маленькое наблюдение: как люди видят мою сестру и как ее вижу я"
"Она думает, что я веду ее на „Историю игрушек - 4“. На самом деле мы идем на фильм о кукле Чаки"
Держи свои печеньки поблизости, а когда сестра дома - еще ближе
"Никто не просил мою 11-летнюю сестру нарываться"
"Брат решил выместить свою злобу на чем-то, что принадлежит мне"
"Брат откопал где-то костюм Пикачу, и моя собака напала на него"
"Считай, это предупреждение"
"Моя младшая сестра украла мои водительские права и сорвалась в путешествие в Техас. Родители предложили мне взамен попользоваться ее вещами"