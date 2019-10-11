Брат и сестра: приколы, которые могли выдать только наши родные

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Отношения между братьями и сестрами - американские горки. То они прекрасны, милы и заботливы, то буйные, громкие и дикие. Если бы все эти взлеты и падения в общении оставались в детстве, так ведь нет же: во взрослой жизни они никуда не исчезают, а просто приобретают иной характер.

"Сестре на выходных сделали предложение, поэтому я замаскировалась под куст, чтобы запечатлеть этот момент. Между нами год разницы, и почему наши жизни такие разные?"