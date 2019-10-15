Фрукт вместо шляпки: юморные фото с кошками Похоже, любовь к фруктам у кошек выражается весьма своеобразно. Зная их любовь просовывать свою голову везде, где только можно, хочется верить, что это не прихоть их хозяев, а искреннее желание питомцев как можно дольше насладиться любимыми фруктами.