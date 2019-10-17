Вы будете смеяться: волосы - не зубы, вырастут (Фото)

Судя, по фотографиям этой подборки, многие явно объясняли на "эльфийском" или еще на каком-то несуществующем наречии. А в результате - нам есть на что посмотреть, и улыбнуться лишний раз не вредно.