Как у человека: если у животных были бы глаза спереди

Недавно один из пользователей интернета решил загрузить фотографию голубя. Но это был не обычный голубь, а чудо-птица с глазами спереди, как у людей. Вдохновленный этой фотографией, пользователь отредактировал в фотошопе фотографии разных животных и переместил их глаза на переднюю часть головы. Получилось очень забавно.