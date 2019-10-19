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Офис - место для работы, или для развлечений
Пожалуй, ни один офисный работник не выполняет добросовестно свои должностные обязанности все 8 часов рабочего времени подряд. Так чем же занять себя, помимо просмотра страниц в соцсетях, чтения различных блогов и новостных ресурсов? Правильно - развлекаться, а именно, разыгрывать своих коллег. Как это бывает?.. смотрим!
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