Потанцуем?: забавный кот, который обожает подвигать лапками Одним из котеек, уверенно штурмующих Instagram, является 3-летний кот Чако (Chaco) из Японии. Чем он берет своих многочисленных подписчиков, спросите вы? Фотографиями с различными позами, которые они принимает во время игр, и это выглядит так, будто он танцует.