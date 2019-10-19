Фотографии, изюминкой которых стало дело случая Как известно, самые забавные снимки получаются, когда не делаешь ничего нарочно. Ведь неподдельные эмоции - самые искренние. Ну и конечно же, братья наши меньшие. наблюдать за ними - настоящее наслаждение.