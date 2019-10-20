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Воскресенье, 20.10.2019
Это стильно, говорили они: очередные китайские подделки
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Это стильно, говорили они: очередные китайские подделки

Если все товары делали б китайские умельцы, то забавных моментов не избежать. Да и в других случаях товары от производителей Поднебесной зачастую просто заставляют держаться за животики. Смотрите сами.
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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