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Свадьба конечно пела, но плоховато: на такой праздник вы бы не хотели прийти
Фотограф на свадьбе, если уж на то пошло, должен максимально качественно запечатлевать все важные моменты этого чудесного праздника. Однако иногда все же что-то идет не так, и на кадры попадают такие эпизоды этого важного дня, которые хочется забыть раз и навсегда. Например, парочка любвеобильных собак на заднем фоне, решившая устроить себе брачную ночь в день вашего торжества, или прыгающий мужчина в ярко-красных плавках позади счастливой пары. В этом материале вы найдете подборку ну очень неудачных свадебных фотографий, после утечки которых в интернет невесты и женихи, наверное, готовят документы для подачи против фотографов иска о порче репутации.
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