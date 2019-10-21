Прикольный косплей талантливого парня из Майами

Джонатан Страйкер - косплеер из Майами, чьи невероятные превращения в героев мультфильмов и известных блокбастеров, вызывают восхищение в Instagram. Глядя на этого раскрепощенного молодого человека, трудно поверить, что он был очень необщительным и забитым, по его словам, в школе.