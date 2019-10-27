Не пропускайте ни одной возможности для радости и смеха: смешные картинки

Кто бы что не говорил, а жизнь — удивительна. Радоваться можно совершенно всему — нежной золотой осени, улыбкам детей, красивым женщинам и сильным мужчинам, новым платьям или интересным фильмам, вкусным десертам или мягкой постели… Человек, который живет с улыбкой на лице находит прелесть во всем происходящем и окружающем. Мы искренне убеждены, что жить нужно именно так — наслаждаясь каждой минутой и каждой мелочью, не пропуская ни одной возможности для радости и смеха. Дабы у Вас был очередной повод для великолепного настроения, мы собрали очередную подборку свежего юмора и всяких приятностей.