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Огромные собаки, которые не понимают насколько они большие
Помните известное выражение о том, что маленькая собака до старости щенок? Так вот огромные псы не согласны с этим распространённым заблуждением, они считают, что несправедливо обделены и хотят равноправия со своими меленькими собратьями! Здоровенные собаки тоже хотят сидеть на коленях у своих хозяев и запрыгивать к ним на руки с разбега, при этом не думая о том, что масса их тела равна весу хозяина, ведь главное, что таким способом они хотят показать нам свою любовь!
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