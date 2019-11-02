Скачать
Суббота, 02.11.2019
Огромные собаки, которые не понимают насколько они большие
1 / 26

Огромные собаки, которые не понимают насколько они большие

Помните известное выражение о том, что маленькая собака до старости щенок? Так вот огромные псы не согласны с этим распространённым заблуждением, они считают, что несправедливо обделены и хотят равноправия со своими меленькими собратьями! Здоровенные собаки тоже хотят сидеть на коленях у своих хозяев и запрыгивать к ним на руки с разбега, при этом не думая о том, что масса их тела равна весу хозяина, ведь главное, что таким способом они хотят показать нам свою любовь!
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Собаки, Позитив, Курьез, Приколы, Большие собаки.
11:37 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь