"Может я Бог?": коты, которые что хотят, то и делают

Есть такой старый анекдот: Собака думает о человеке:"...Он меня кормит, поит, он со мной гуляет, он со мной играет... Может ОН - Бог?.."Кот думает о человеке:"...Он меня кормит, поит, он со мной играет... Может Я - Бог?..". Глядя на эти фотографии понимаешь, что иначе кошки себя и не воспринимают - богини: делают, что хотят, когда хотят и с кем хотят. А мы, владельцы, просто думаем, что мы - владельцы, а никто не угадал, кто кем владеет. Пойдите и проверьте, есть ли корм для вашего любимого тирана, а то он будет очень недоволен.