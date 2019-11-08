Скачать
Пятница, 08.11.2019
Определенно лучше котиков: животные, которые побили рекорд "мимишности"
1 / 18

Определенно лучше котиков: животные, которые побили рекорд "мимишности"

Если вы наткнетесь на енота в своём мусорном ведре, мы уверены, что это просто выведет вас из себя. Но как только вы заглянете в эти очаровательны чёрные глазки, окруженные пушистым мехом, вы сразу поймете, что еноты — это всего лишь маленькие уличные панды, которые так милы и привлекательны, что на них просто невозможно долго злиться. Енотов называют «мусорными пандами» и это не просто обидное оскорбление. Дело в том, что эти животные относятся к биологической группе «Caniformia», которая также включает в себя собак, медведей и красных панд. Конечно, еноты не похожи на своих дальних родственников, но нельзя отрицать, что они такие же пушистые и очаровательные. Еноты могут казаться одержимыми бандитами в дикой природе, но они гораздо умнее, чем мы о них думаем. После того, как этологи исследовали и изучали енотов в течение 1900-х годов, они установили, что эти животные имеют ослепительную память и продемонстрировали способность запоминать решения задач на срок до трех лет, что в основном является их средней продолжительностью жизни. В следующий раз, когда вам захочется называть их вредителями, имейте в виду, что они, вероятно, помнят ваше лицо, ваш дом, где вы храните свой мусор …
lapyhvost.umoritelno.com
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Настроение, Позитив, Енот, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Прикол, Еноты, Хохот.
13:00 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь