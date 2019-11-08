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Определенно лучше котиков: животные, которые побили рекорд "мимишности"
Если вы наткнетесь на енота в своём мусорном ведре, мы уверены, что это просто выведет вас из себя. Но как только вы заглянете в эти очаровательны чёрные глазки, окруженные пушистым мехом, вы сразу поймете, что еноты — это всего лишь маленькие уличные панды, которые так милы и привлекательны, что на них просто невозможно долго злиться. Енотов называют «мусорными пандами» и это не просто обидное оскорбление. Дело в том, что эти животные относятся к биологической группе «Caniformia», которая также включает в себя собак, медведей и красных панд. Конечно, еноты не похожи на своих дальних родственников, но нельзя отрицать, что они такие же пушистые и очаровательные. Еноты могут казаться одержимыми бандитами в дикой природе, но они гораздо умнее, чем мы о них думаем. После того, как этологи исследовали и изучали енотов в течение 1900-х годов, они установили, что эти животные имеют ослепительную память и продемонстрировали способность запоминать решения задач на срок до трех лет, что в основном является их средней продолжительностью жизни. В следующий раз, когда вам захочется называть их вредителями, имейте в виду, что они, вероятно, помнят ваше лицо, ваш дом, где вы храните свой мусор …
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