Эти свитера из 80-х: а когда то они считались классными...

Безусловно, некоторые вещи из прошлого были классным. Но только не эти ужасные свитеры из далеких 80-ых. Каждый, кто жил в то время понимает, что чем мы говорим. А если вы родились позже, глядя на эти фотографии, вы поймете, как сильно вам повезло. Представляем вашему вниманию снимки из журнала по вязанию от 1986 года. Автор описывает эти свитеры как "живые и оригинальные". А какое описание дали бы вы?