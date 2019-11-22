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Пятница, 22.11.2019
Не такая уж и секретная жизнь: а что, если бы мы понимали кошек
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Не такая уж и секретная жизнь: а что, если бы мы понимали кошек

Что, если бы коты умели говорить, а люди умели бы понимать их речь? Об этом в своём комиксе фантазирует художница по имени Сюзи. По словам автора, «Cat and Cat» (Кошка и кошка) — это комикс о не такой уж и секретной жизни домашних любимцев, о которой она знает не понаслышке. Ведь по сюжету её героиня умеет разговаривать на кошачьем, а питомцы не прочь с ней пообщаться. Пушистые герои Микки и Минни творят свои обычные кошачьи дела, за которыми ещё веселее наблюдать, особенно если знать, что они при этом думают!
twizz.ru
Фото: pixabay.com
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