Не такая уж и секретная жизнь: а что, если бы мы понимали кошек

Что, если бы коты умели говорить, а люди умели бы понимать их речь? Об этом в своём комиксе фантазирует художница по имени Сюзи. По словам автора, «Cat and Cat» (Кошка и кошка) — это комикс о не такой уж и секретной жизни домашних любимцев, о которой она знает не понаслышке. Ведь по сюжету её героиня умеет разговаривать на кошачьем, а питомцы не прочь с ней пообщаться. Пушистые герои Микки и Минни творят свои обычные кошачьи дела, за которыми ещё веселее наблюдать, особенно если знать, что они при этом думают!