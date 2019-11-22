Скачать
Пятница, 22.11.2019
Так люблю, что задушил бы: "милые" шутки и розыгрыши братьев и сестер
1 / 15

Так люблю, что задушил бы: "милые" шутки и розыгрыши братьев и сестер

Когда есть братья и сестры, это замечательно. Старше они или младше — неважно, ведь связь между вами очень крепка и необычна. Это и родственник, и друг, и сообщник по разным шалостям, а иногда — даже пример для подражания. Но в отношениях братьев и сестер не всегда все радужно, и эта подборка — тому свидетельство. Ужасных вещей и жестоких розыгрышей, которые братья или сестры творят друг с другом, бессчетное количество, но мы выбрали наиболее возмутительные. Наверняка, если у вас есть брат или сестра, в некоторых ситуациях вы узнаете себя.
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
14:00 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь