Так люблю, что задушил бы: "милые" шутки и розыгрыши братьев и сестер

Когда есть братья и сестры, это замечательно. Старше они или младше — неважно, ведь связь между вами очень крепка и необычна. Это и родственник, и друг, и сообщник по разным шалостям, а иногда — даже пример для подражания. Но в отношениях братьев и сестер не всегда все радужно, и эта подборка — тому свидетельство. Ужасных вещей и жестоких розыгрышей, которые братья или сестры творят друг с другом, бессчетное количество, но мы выбрали наиболее возмутительные. Наверняка, если у вас есть брат или сестра, в некоторых ситуациях вы узнаете себя.