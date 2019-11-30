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Суббота, 30.11.2019
Небо и земля: реальности Инстамира на примере обычной девушки
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Небо и земля: реальности Инстамира на примере обычной девушки

Инстаграм-Инстаграм… Что же сделал ты с нами со всеми? Ведь ради нужного результата приходится улыбаться для фото, когда пьёшь чай, как будто он тебе анекдот рассказал. Или вставать, делать макияж и снова ложиться в постель, чтобы сделать утреннее селфи, смотрите, мол, я только проснулась — и сразу красивая. Это вот реальность от этого инстамира ох как далека. И Ким Бритт из Швейцарии на своём примере эту разницу показывает. Она ведёт инстаграм-аккаунт the_truth_is_not_pretty, за которым следят более 27 тысяч подписчиков. Перед вами несколько фотографий девушки в формате «Соцсети vs реальность».
Фото: twizz.ru
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