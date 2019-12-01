Время похихикать: наши жизненные мемы сделают ваш вечер

И пускай они не всегда связаны с твоей жизнью, зато их всегда можно понять и посмеяться. А если они к тому же ещё и неожиданные, то тут вообще джекпот. Приготовьтесь смеяться, потому как мы собрали и перевели для вас как раз 25 таких уморительных экземляров.