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Четверг, 05.12.2019
Капелька позитива в реальном мире: забавные монстрики уже заполонили мир
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Капелька позитива в реальном мире: забавные монстрики уже заполонили мир

Художник-аниматор из Сан-Франциско Марти Купер (Marty Cooper), как и многие из нас, устал от того негатива, который окружает нас каждый день. Поэтому он взял прозрачную целлулоидную пленку, рейсфедер и белый карандаш, и начал изменять мир, в котором он живет. Результаты своей деятельности он фиксирует на iPhone и выкладывает на свой Tumblr. Иногда смешные, иногда грустные, а порой — совсем неожиданные фотографии на грани "Кто подставил кролика Роджера?" и "Другого мира".
kurioz.temaretik.com
Фото: instagram.com
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