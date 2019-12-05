Капелька позитива в реальном мире: забавные монстрики уже заполонили мир Художник-аниматор из Сан-Франциско Марти Купер (Marty Cooper), как и многие из нас, устал от того негатива, который окружает нас каждый день. Поэтому он взял прозрачную целлулоидную пленку, рейсфедер и белый карандаш, и начал изменять мир, в котором он живет. Результаты своей деятельности он фиксирует на iPhone и выкладывает на свой Tumblr. Иногда смешные, иногда грустные, а порой — совсем неожиданные фотографии на грани "Кто подставил кролика Роджера?" и "Другого мира".