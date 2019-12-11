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А что там за океаном? Изумительные фото-приколы из Америки
Подборка забавных фотографий, на которых запечатлены нелепые и смешные ситуации из жизни американцев. У них тоже о-о-очень много странностей!
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