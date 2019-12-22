Рай для перфекционистов: идеальные картинки для приятного времяпровождения

На этих фото запечатлено совершенство - кто-то его создал, кто-то его увидел, кто-то его оценил, кто-то его зафиксировал, а нам остается только, затаив дыхание, смотреть.