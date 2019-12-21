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Заряд смехотерапии: создаем себе хорошее настроение
Собирайте вещи, мы отправляемся в санаторий забористого позитива имени "Забавы Потешной". Вас ждёт продление жизни путем смехотерапии и улучшение настроения с приобретением правильного настроя. Никаких бабуль и гидромассажа, только забавные картинки и неудержимый позитив. Ну что, готовы? Тогда поехали!
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