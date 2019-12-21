Я у мамы инженер: "потрясающие" примеры смекалки в действии

Эксперты из области "я у мамы инженер" в очередной раз удивляют своими чудо-изобретениями. Авторы явно руководствуются поговоркой: "Хочешь сделать хорошо — сделай это сам". Обычно таким людям прочат премию за самое нелепое открытие, однако встречаются и весьма любопытные экземпляры. Главное помнить, что смекалка и находчивость- двигатель прогресса!