Когда в комиссионке веселее, чем в цирке: очень креативные вещи

Смотришь на них и думаешь, ведь перед тем, как оказаться в этом магазине эти вещи были кем-то куплены, украшали чей-то интерьер и даже, может быть, услаждали взор и поднимали настроение. Наверное, просто поменялись хозяева и они стали не нужны. Но был бы товар, покупатель найдется, даже если товар и немного странный.