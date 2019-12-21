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Понедельник, 23.12.2019
Когда в комиссионке веселее, чем в цирке: очень креативные вещи
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Когда в комиссионке веселее, чем в цирке: очень креативные вещи

Смотришь на них и думаешь, ведь перед тем, как оказаться в этом магазине эти вещи были кем-то куплены, украшали чей-то интерьер и даже, может быть, услаждали взор и поднимали настроение. Наверное, просто поменялись хозяева и они стали не нужны. Но был бы товар, покупатель найдется, даже если товар и немного странный.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Распродажа, Курьезы, Приколы, Комиссионка.
21:22 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф
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