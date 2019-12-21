Смешные фотографии в стиле "Показалось"

Иногда истинное положение вещей отличается от того, что мы видим, особенно, при беглом взгляде. Представляем вашему вниманию фотографии из серии "показалось", на которые придется взглянуть, как минимум, дважды, чтобы понять, что на них происходит…