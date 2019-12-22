Женщины - это сила, даже если немного странная: снимки, доказывающие это

Никогда не пытайтесь объяснить женские поступки и понять женскую логику. На вопрос "Зачем ты это делаешь?" вы всегда получите один ответ: "Потому что так надо!" А почему надо так, а не иначе "Она сама знает!" Хотите доказательств - смотрите подборку.