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Понедельник, 23.12.2019
Женщины - это сила, даже если немного странная: снимки, доказывающие это
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Женщины - это сила, даже если немного странная: снимки, доказывающие это

Никогда не пытайтесь объяснить женские поступки и понять женскую логику. На вопрос "Зачем ты это делаешь?" вы всегда получите один ответ: "Потому что так надо!" А почему надо так, а не иначе "Она сама знает!" Хотите доказательств - смотрите подборку.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Смех, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Хохот, Настрение.
14:58 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф
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