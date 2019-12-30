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Веселые чудаки и чудачки, которые не знают слова "логика"
Нас окружает множество интересных людей, чей ход мыслей кардинально отличается от стандартов, принятых в обществе. Ежедневно мы сталкиваемся с массой задач, которые требуют решения. Совершая выбор, приходится напрягать серое вещество, которое находится в святая святых человеческого организма. А чтобы любые действия давались легко, ученые советуют тренировать мозг. Однако в прокачке мышления, как и во всем, важна мера. Переборщив, можно вывести логику на убийственный уровень с термоядерным эффектом.
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