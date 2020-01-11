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Суббота, 11.01.2020
Добрые и забавные комиксы, высветляющие всю суть нашей повседневности
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Добрые и забавные комиксы, высветляющие всю суть нашей повседневности

Салих Гонели (Salih Gonenli) ─ иллюстратор из Стамбула, Турция. Он начал рисовать комиксы лишь в конце 2019 года, чтобы делиться своими мыслями о животных, фильмах, книгах и моментах жизни. Во время учёбы в колледже на факультете "Промышленный дизайн" он работал в книжном издательстве и компании по печати на майках в качестве графического дизайнера и иллюстратора. По окончании университета он решил стать фриланс-иллюстратором и создаёт арт как для личных проектов, так и на заказ.
kurioz.temaretik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
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