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Забавные случаи неудачных онлайн-покупок
Знакомая ситуация: просматриваешь каталоги, находишь вещь, которая тебе нравится и цена подходит, заказываешь ее и ждешь с нетерпением посылку. А дальше? Посылка приходит, но вместо радости от обновки - получаешь сплошное разочарование. Хорошо еще, если у тебя есть чувство юмора принять это все за курьез. У многих людей на фото этой подборки чувство юмора присутствует. В любом случае надо быть готовым, что такое может случиться и с вами. Желаем вам этого избежать!
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