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Грусть, тоска, печаль, комбинезончик: милые питомцы в костюмчиках
14 января в США праздновали National Dress Up Your Pet Day — день, в который принято наряжать своих питомцев в разные костюмы и выгуливать их по улицам, развлекая окружающих. При этом сами животные, пусть и одеты с иголочки, но чаще демонстрируют всем своим видом вовсе не радость, а скорбь и уныние. Посмотрите на эти милые фото, загляните в глаза этим модным мопсам и котикам, а после крепко задумайтесь — это действительно стоит праздновать?
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