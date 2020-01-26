Заходи, покупай: "необычные" предложения из супермаркетов В новом обзоре были собраны невероятные и откровенно смешные ситуации, которые произошли в торговых центрах. Смотреть на происходящее без смеха очень сложно, несмотря на то, что далеко не всегда понятно, что именно там произошло. Хорошего настроения!