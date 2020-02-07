Странные битвы с улитками на средневековых рисунках и гравюрах

По какой-то необъяснимой причине улитки в Средневековье были очень воинствующими существами ─ иначе как объяснить такое большое количество старинных рисунков и гравюр, на которых изображены сцены битвы между людьми и улитками?