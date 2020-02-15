Сарказм в чистом виде: веселые демотиваторы

Свежая порция прикольных демотивирующих картинок на любой вкус для всех наших читателей! В этом выпуске: про искусство быть отцом, про белочку, которая не придёт, про знаки свыше, про гаишников в засаде, про настоящее счастье, про правильную мотивацию для жены рыбака, про время чудес, про друзей, которые всегда придут на выручку, про бассейн на любом курорте, про такси комфорт-класса и многое другое!