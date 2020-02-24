Это бесит всех, но не все об этом говорят: парень протестует против повседневных вещей

Есть проблемы, о которых не скажут по телевизору и не напишут в газетах. Там много слов о политике, глобальных событиях и жизни звёзд. Но кто хоть раз написал о том, как бесят голосовые сообщения? А может, о том, что закрывать лица младенцев на фото смайликами — это так себе средство от сглаза? Вот то-то и оно! Зато об этих проблемах не молчит Сергей, который ведёт Инстаграм-аккаунт repostless. Первая запись датируется 29 января, и у него уже более 26 тысяч подписчиков. Сергей фотографируется с плакатами, протестующими против повседневных вещей, которые раздражают.