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Это бесит всех, но не все об этом говорят: парень протестует против повседневных вещей
Есть проблемы, о которых не скажут по телевизору и не напишут в газетах. Там много слов о политике, глобальных событиях и жизни звёзд. Но кто хоть раз написал о том, как бесят голосовые сообщения? А может, о том, что закрывать лица младенцев на фото смайликами — это так себе средство от сглаза? Вот то-то и оно! Зато об этих проблемах не молчит Сергей, который ведёт Инстаграм-аккаунт repostless. Первая запись датируется 29 января, и у него уже более 26 тысяч подписчиков. Сергей фотографируется с плакатами, протестующими против повседневных вещей, которые раздражают.
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