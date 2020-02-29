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Забавные и милые детеныши выдры поднимут вам настроение
Если вы хотя бы раз видели спящих выдр, то знаете, какое это трогательное зрелище: во время сна они держатся за руки, чтобы их не унесло течением друг от друга, а мамы вообще держат своих детёнышей на животе, выступая для них в качестве плота.
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