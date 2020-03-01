"Инструкцию не выдали": самые смешные фото женщин, которые не умеют пить воду

Наши тела в среднем на 60% состоят из воды, а это означает, что мы должны поддерживать водный баланс и регулярно пить воду. Кто-то говорит, что нужно пить по 8 стаканов в день, кто-то отталкивается от своей массы тела и рассчитывает оптимальное количество жидкости конкретно для себя. Но вот этим женщинам на стоковых фотографиях очень не повезло — они не могут сделать и глотка воды. Может они просто не знают, как это правильно делать или это какой-то заговор? Так или иначе, люди в интернете заметили эту закономерность на стоковых фото, и она выглядит очень смешно.